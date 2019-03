Werner Kruschitz (62) zum Verkauf seiner Recycling-Gruppe an die Steinbeis Holding und die Zukunft der Kunststoff-Verwertung, die noch in den Kinderschuhen steckt.

Recycler Werner Kruschitz in einem seiner Betriebe © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Sie haben die Branche kürzlich damit überrascht, dass Sie Ihre Unternehmen Kruschitz GmbH in Völkermarkt und Plast Compound Kunststoffproduktion GmbH in Kühnsdorf an die renommierte deutsche Steinbeis Holding verkauft haben. War es ein Spontanverkauf oder schon länger geplant?

WERNER KRUSCHITZ: Ich habe seit zwei Jahren mit dem Gedanken gespielt, zu verkaufen, da zahlreiche Interessenten aus Europa auf mich zugekommen sind, die sich für die Kunststoff-Gruppe interessiert haben.