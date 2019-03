Facebook

2000 Beschäftigte zählt das Werk in St. Michael ob Bleiburg © KK

Der deutsche Autozulieferer Mahle erwägt wegen der abflauenden Konjunktur und des technologischen Wandels in der Branche einen Stellenabbau außerhalb Deutschlands. Die etwa 13.250 deutschen Mitarbeiter seien zwar bis Ende 2019 vor betriebsbedingten Kündigungen sicher. Die Produktionsstandorte weltweit, aber auch das Personal in einzelnen Ländern würden jedoch überprüft, so der Konzern am Montag.