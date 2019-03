Die Kärntner Landesmeisterschaften des Films fanden am Wochenende in Völkermarkt statt. Neben einer Gold- wurden neun Silbermedaillen vergeben. Die Gewinner fahren zur Staatsmeisterschaft.

M. Kraiger, Sneditz, Kuss-Bergner, Breiter, P. Kraiger, Rauter, Lakounigg, Rauch, Thurner und Wiegele (v. li.) © Kk/Privat

"Film ab!“ hieß es am vergangenen Wochenende in Völkermarkt, wo die diesjährigen Kärntner Landesmeisterschaften des Films ausgetragen wurden. Die Goldmedaille und somit der Titel „Landesmeisterin 2019“ ging an die Villacherin Jaqueline Rauter. Sie beschreibt in ihrer Spielfilm-Doku „Nicht mein Himmel“ die Erinnerungen eines Veteranen des Zweiten Weltkrieges und zeigt Interviews mit dem Betroffenen wie Rückblicke auf dessen Jugend. Darüber hinaus vergab die Jury, die von Peter Glatzl, dem Präsidenten der österreichischen Filmautoren geleitet wurde, neun Silbermedaillen, davon fünf an Mitglieder des Filmclubs Völkermarkt.