Ein gut besuchter Markt. Die Veranstalter sind zufrieden © Markus Traussnig

Gott sei Dank war es ein sehr gut besuchter Markt“, sagt Franz Prosen, Obmann der Agrargemeinschaft, die den Josefimarkt mit der Gemeinde organisieren. Er schätzt die Besucherzahl zwischen 15.000 und 17.000 Personen, wobei der Sonntag der stärkste Tag gewesen sei. Und was sagen die Fieranten? „Die einen sagen, dass es ein super Geschäft war, die anderen sagen, dass es zu schön war und die Leute daher nichts gekauft haben. Beim Aufräumen haben wir aber anhand weggeworfener Verpackungen gesehen, dass die meisten ein Bombengeschäft gemacht haben“, sagt Prosen. „Normalerweise verblast der heimtückische Josefiwind, zumindest an einem Tag, die gute Stimmung. Diesmal herrschte an beiden Tagen traumhaftes Wetter und somit konnte wieder einmal der Besucherrekord gebrochen werden“, sagt Amtsleiter Werner Schöpfer. Im Vorjahr gab es circa 12.000 Besucher. Eberndorf: Der Sonntag am Josefimarkt

