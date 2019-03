155. Josefimarkt Ein Markt, auf dem es nichts nicht gibt

Bekleidung, Kulinarik, Handwerk – 160 Fieranten luden am Samstag beim 155. Josefimarkt in Eberndorf zum Stöbern ein. Am Sonntag ist auch noch großer Markttag.

© Markus Traussnig

Mit köstlichem Olivenöl und eingelegten Tomaten ist Giuseppe Scamuzzi aus Turin zum ersten Mal am Josefimarkt. „Es ist wunderschön hier und ich rechne mit guten Geschäften“, sagt Scamuzzi, der auch von seiner Heimat viele Käsesorten mitgebracht hat. Über interessierte Besucher an diesem sonnigen Markttag kann sich auch die Geschirrhändlerin Siegrid Tomaschütz aus St. Veit freuen. „Der erste große Markt im Frühjahr macht allen Spaß“, sagt sie. Mit seinen Holzprodukten ist Franz Ceh aus dem 140 Kilometer entfernten Ptuj angereist. „Derzeit geht der Verkauf noch eher schleppend“, hofft er auf mehr Geschäft am Sonntag. Der Rinkenberger Josef Polesnig mit hausgemachten Ölsorten vor Ort kann sich nicht beklagen: „Wenn das so weitergeht, bin ich bis Sonntagabend restlos ausverkauft.“ Eberndorf: Josefimarkt