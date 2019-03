Konflikt zwischen Asylwerbern und Behörde. 35 Flüchtlinge protestierten vor Landesregierung, weil Unterkunft in St. Kanzian überraschend geschlossen wird und sie im Land verteilt werden.

Andreas Kraßnitzer vom Büro der Flüchtlingsreferentin sprach mit den verärgerten Asylwerbern © Daniel Raunig

Zwei Busse werden am Montag um 9 Uhr bei der Flüchtlingsunterkunft Alt-Stein 5 in St. Kanzian vorfahren. Weil das Quartier quasi über Nacht aufgelassen wird, sollen die 35 Asylwerber über ganz Kärnten verteilt werden. Nur: Die Flüchtlinge werden nicht in diese Busse einsteigen. Die Folge eines solchen Protests wäre die Streichung aus der Grundversorgung.

