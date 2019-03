Geschäftsleben. In Peratschitzen bei St. Kanzian betreiben Eduard Kummer und Gabriele Prosser mit viel Liebe eine Honigmanufaktur. Ihre Produktvielfalt beeindruckt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eduard Kummer und Gabriele Prosser mit ihren Produkten © Greiner

Vor vier Jahren haben sich Eduard Kummer und Gabriele Prosser im 100-Seelen-Dorf Peratschitzen in der Gemeinde St. Kanzian niedergelassen. Kummer, der hauptberuflich beim Bundesheer tätig ist, widmet sich in seiner Freizeit gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin mit viel Liebe der Imkerei und hat die Honigmanufaktur Klopeiner See gegründet. Der gelernte Imker nennt rund 50 Bienenstöcke mit Carnica-Bienen sein Eigen. Produziert wird Bio-Honig, der auf raffinierte Weise zu den verschiedensten Produkten verarbeitet wird. Jetzt startete man mit dem Vertrieb.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.