20 Jahre bespielt der Kulturni dom Pliberk/Bleiburg seinen Kultursaal. Das wird gefeiert – am Samstag mit dem Ensemble „Modrijani privat“.

Modrijani in Bleiburg

Das bekannte Volksmusikensemble „Modrijani“ aus Celje in Slowenien © VERANSTALTER

Am 5. Juni 1999 fand die erste Veranstaltung im damals noch in Bau stehenden Kultursaal statt. 2004 wurde der Saal technisch ausgestattet und das Haus feierlich eröffnet. In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Kulturzentrum Kulturni dom Pliberk/Bleiburg als wichtige Säule des kulturellen Angebots im Gebiet des Geoparks Karawanken etabliert.