Die Marktkapelle Eberndorf/Kühnsdorf führt den traditionellen Umzug am Samstag an © KK/Gemeinde

Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ findet am Wochenende in Eberndorf der mittlerweile 155. Josefimarkt statt. Das prognostizierte Schönwetter lässt die Veranstalter auf 15.000 Besucher aus Nah und Fern hoffen. Gestartet wird am Freitag mit der Verkostung der traditionellen Josefisuppe im Gasthof Kirchenwirt/Kolleritsch. Danach geht es in den Festzelten, Top Six Zelt, Grisu Bar, Partl-Zelt, Burg-Café-Bar und im ehemaligen Gasthaus Skitek heiß her.