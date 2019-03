Facebook

Notfallübung im Gräberntunnel, der dafür gesperrt wurde © Zarfl

Montagnacht wurde aufgrund einer Notfallübung der Gräberntunnel von 19 Uhr bis 5 Uhr früh gesperrt. Der Verkehr wurde zwischen Wolfsberg-Nord und Bad St. Leonhard umgeleitet. Für viele Autofahrer sorgte dies für Verwirrung. „Es war schlecht beschildert. Wir wurden einfach abgeleitet, ohne dass wir vorher einen Hinweis gelesen hatten und das mitten in der Nacht“, so eine Pkw-Lenkerin. Es sei „ein Irrsinn gewesen, was da los war“. Erst durch den Verkehrsfunk habe man von der Sperre erfahren.