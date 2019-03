Bei der Mitgliederversammlung der Vellacher Trachtenkapelle wurde der gesamte Vorstand wiedergewählt. Am 27. April startet man mit einem Konzert im Kurzentrum in die Saison.

Gemeinschaft spielt bei der Vellacher "Musikerfamilie" eine große Rolle © KK/Privat

Bei der Mitgliederversammlung der Vellacher Trachtenkapelle unter Obmann Herbert Vejnik blickten die Musiker auf die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre zurück. Die „Musikerfamilie“ hatte 127 Termine wahrgenommen, darunter Frühjahrs- oder Serenadenkonzerte, Blasmusikertreffen, Gastkonzerte bei befreundeten Vereinen oder Kirchtagsfeste. Neben den Proben spielt die Gemeinschaft eine große Rolle. Und so unternimmt man auch lustige Ausflüge, Skitage oder trifft sich zum gemütlichen Grillen.

Bei der Wahl des Vorstandes wurden Vejnik, Obmann-Stellvertreter Helfried Grubelnik, Harald Kogelnik als Kassier und sein Stellvertreter Johann Drescher sowie Schriftführer Florian Kogelnik und seine Stellvertreterin Marianne Ellersdorfer einstimmig in ihren Funktionen bestätigt. Ellersdorfer gehört der Kapelle bereits seit 30 Jahren an und ist eine wichtige Stütze im Klarinettenregister. Alexandra und Christiane Pirouc haben die JMLA-Prüfung (Jung-Musiker-Leistungsabzeichen) „Junior“ im Kärntner Blasmusikverein mit sehr gutem Erfolg abgelegt. Selina Persche und Selina Lessnig schlossen diese Prüfung in der Kategorie „Bronze“ ebenfalls mit sehr gutem Erfolg ab. Das neue Musikjahr startet für die Vellacher Trachtenkapelle am 27. April mit dem traditionellen Frühlingskonzert im Kurzentrum in Bad Eisenkappel. Stolz ist man auch auf 3330 unterstützende Mitglieder.