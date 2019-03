Facebook

Angelika Kuss-Bergner Othmar Karas und Theresa Volpe-Pühringer © Rosina Katz-Logar

Rund 90 Schüler des Alpen-Adria-Gymnasiums Völkermarkt beteiligten sich am Montag am „Kärntner Europacafe“, das an der Schule stattfand. Veranstalter waren „Europa Direct Kärnten“ und die EU-Koordinationsstelle des Landes Kärnten mit dem Landesjugendreferat. In kleinen Gesprächsrunden konnten die Schüler ihre Fragen zur EU, den Gesetzen, den Förderungen, zum Brexit und zu den Erasmus-Programmen artikulieren. Die EU-Abgeordneten Georg Mayer (FPÖ) und Othmar Karas (ÖVP) beantworteten bereitwillig die Fragen der Schüler, die bei der EU-Wahl am 26. Mai wahlberechtigt sein werden.

„Die Veranstaltung ist sehr wichtig, weil die Schüler die EU kritisch hinterfragen können und Informationen zu bedeutenden Inhalten erhalten“, sagte Direktorin Theresa Volpe-Pühringer. Bildungsdirektor Robert Klinglmair sowie Völkermarkts Vizebürgermeister Markus Lakounigg meinten, dass es in Europagroße Themen wie die Friedenssicherung, den Umweltschutz, die Digitalisierung oder die Globalisierung gäbe, die man nur gemeinsam lösen könnte.

Am „Europacafe“ nahmen weiters teil: Valentin Petritsch, Präsident des Europahauses Klagenfurt, Nationalrätin Angelika Kuss-Bergner (ÖVP), Landtagsabgeordnete Elisabeth Dieringer-Granza (FPÖ), Johannes Maier, Leiter der EU-Koordinationsstelle des Landes, sowie der Erasmus-Botschafter Günther Prommer.