Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die ehrlichen Finder: Martina Simtschitz, Tabea (11), Fabian (5) und Manuel Simtschitsch © Markus Traussnig

Als Manuel Simtschitsch am Samstag einparkte, fuhr er mit seinem Auto über die Riemen einer Handtasche. Das war vor dem Einkaufszentrum Südpark in Klagenfurt. „Beim Aussteigen sah ich die braune Tasche auf dem Parkplatz und hob sie auf“, erzählt der 37-Jährige. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er noch nicht, dass sich darin 16.500 Euro befinden. Simtschitsch hatte es sehr eilig, weil er mit seinen beiden Kindern Fabian (5) und Tabea (11) eine Veranstaltung im Einkaufszentrum besuchte. Deshalb schaute der Angestellte zuerst nicht einmal in die Tasche hinein. Zu seiner Frau Martina sagte er nur: „Das hat jemand verloren, wir müssen es im Südpark abgeben.“ Gattin Martina "wollte nachsehen, wem der Fund gehört". Da traute sie ihren Augen nicht. „Plötzlich sah ich einen ganzen Haufen Geld in der Tasche.“ Sie sei „ganz geschockt gewesen“ schildert die zweifache Mutter. „Um Gottes Willen. Wir müssen das alles sofort zur Polizei bringen“, sagte die Verkäuferin ihrem Mann. Gemeinsam mit den Kindern fuhren sie zur Polizeistation St. Ruprechter Straße. „Der Polizist nahm das Geld und hörte nicht mehr auf zu zählen“, sagt Simtschitsch mit einem Lächeln. Auf den Cent genau 16.473,68 Euro waren laut Polizei in der Handtasche. „Darunter viele hunderter- und zweihunderter Scheine. Das Geld war in einer etwas größeren Geldbörse verwahrt“, wie Familie Simtschitsch erzählt.

+

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Manuela Kalser Redakteurin Ressort Bundesland Kärnten Mehr von Manuela Kalser

„Ich dachte, das ist vielleicht die Tageslosung eines Geschäftes, die eine Verkäuferin verloren hat,“ sagt Martina Simtschitsch. In der Tasche war ein Ausweis. Der Polizist begann zu recherchieren – und fand heraus, dass das Geld einer 80-jährigen Pensionistin aus Unterkärnten gehört. „Die Dame hatte bereits Anzeige bei einer anderen Polizeistation erstattet“, weiß Simtschitsch. Ziemlich zeitgleich waren dann die ehrlichen Finder bei der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße aufgetaucht.