22-Jähriger hatte in Slowenien einen Verkehrsunfall mit Verletzten verursacht. Er besitzt keine Lenkerberechtigung.

Die Polizei ertappte in Bleiburg den fahrerflüchtigen alkoholisierten Pkw-Lenker © Eder

Grenzüberschreitend wurde am Samstag nach einem 22-jährigen Pkw-Lenker aus Slowenien gefahndet. Dieser hatte in Slowenien einen Verkehrsunfall mit Verletzten verursacht und war in der Folge über den Grenzübergang Grablach nach Österreich geflüchtet.