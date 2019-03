Kleine Zeitung +

Für mehr Lohn 200 Forstarbeiter protestierten in Eisenkappel

Um die Arbeitgeber wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, demonstrierten 200 Forstarbeiter am Donnerstag in Eisenkappel. Die Demonstranten reisten aus ganz Österreich an, wo sie mit Chefverhandler Johann Thurn-Valsassina zusammentrafen.