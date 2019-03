Facebook

Familie Tolan (3. und 4. von links) bei der Wiedereröffnung © KK/SCHÖPFER

Am 6. März wurde das Café-Restaurant „Lisi“ in Hart bei Eberndorf wieder eröffnet. Von nun an wird unter der Führung der neuen Eigentümer, der Familie Florentina und Gregor Tolan, die früher drei Jahre lang das Gasthaus Schneider in Enzelsdorf bei Griffen betrieben hat, das Speiselokal in der gewohnten, ansprechenden Atmosphäre weitergeführt.

