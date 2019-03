Ab 29. Juni spielt Model und Schauspielerin Larissa Marolt (26) bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg in dem Stück "Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers".

Larissa Marolt als Tiffany O‘Toole © APA/dpa/Daniel Reinhardt

"Bald schlüpfe ich in die Rolle der Tiffany O‘Toole", postet Larissa Marolt, Model und Schauspielerin aus dem Bezirk Völkermarkt, kürzlich auf ihrer Instagram-Seite. Ab 29. Juni wird die 26-Jährige in "Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers" in die weibliche Hauptrolle schlüpfen. Aufgeführt wird das Winnetou-Stück bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein bis zum 8. September.

