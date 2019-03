Wie erst jetzt bekannt wurde, brach ein Unbekannter in ein Nebengebäude eines Anwesens in Eberndorf ein. Der Täter machte sich mit Zigaretten und Geld auf und davon.

© Apa/Ossinger

In der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag brachen bisher unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen des Zylinderschlosses der Eingangstüre in ein Nebengebäude eines Anwesens in der Gemeinde Eberndorf ein. Aus einem Schrank stahlen sie Bargeld und mehrere Stangen Zigaretten.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.