Schwerer Arbeitsunfall Freitagvormittag in Völkermarkt: 46-Jähriger wurde schwer verletzt ins UKH Klagenfurt transportiert

Die alarmierten Rettungskräfte brachten den 46-Jährigen Griffner nach Klagenfurt © Erwin Scheriau

Beim Zuschnitt von Holzplatten geriet Freitagvormittag ein 46-jähriger Mann aus Griffen in einer Firma in Völkermarkt mit seiner rechten Hand in das Sägeblatt einer Tischkreissäge. Dabei zog sich der Arbeiter schwere Schnittverletzungen zu.