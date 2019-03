Facebook

Rund 10.000 Besucher kamen 2018 © Markus Traussnig

Sie gehört zu den umstrittensten Veranstaltungen Mitteleuropas: das Totengedenken am Loibacher Feld in der Nähe von Bleiburg/Pliberk. Zwischen 10.000 und 30.000 Menschen kamen in den letzten Jahren an diesen Ort. Offiziell, um der Opfer und Verschleppten des Tito-Regimes - hauptsächlich Ustascha, Faschisten und Nazi-Kollaborateuren - zu gedenken. Inoffiziell entwickelte sich die Veranstaltung, die unter der Patronanz der katholischen Kirche Kroatiens und mit Genehmigung der Kärntner Kirche ablief, aber zu einem Treffen von radikalen kroatischen Nationalisten. Zudem unterwanderten Neo-Nazis und Neu-Rechte das Treffen zusehens. Im Vorjahr war selbst die Messe, die der Vorsitzende der Kroatischen Bischofskonferenz, Zelimir Puljic, Erzbischof von Zadar, hielt, geprägt von nationalistischen Tönen.

