Dass nicht immer alles Geld kosten muss, beweist der Talentetausch Kärnten. Am Mittwoch findet wieder ein Stammtisch in Griffen statt.

Brigitte Puschl-Rössler (links) bei einem Herbstfest – auch Kuchen kann getauscht werden © Talentetausch/Karin Rosin

Geld regiert die Welt heißt es in einem allseits bekannten Spruch. Dass das aber nicht immer so sein muss, zeigt eine Vereinigung von Menschen, die sich vor inzwischen über 20 Jahren in Kärnten gegründet hat: der Talentetausch Kärnten. 1998 hielt Michael Graf, der erste Obmann, einen Vortrag zu den Fehlern im Geldsystem und Tauschkreisen als Alternative im Kleinen. Aus diesem Vortrag, dem rund 100 Interessierte beiwohnten, entstand eine Initiativgruppe und der Talentetausch war geboren.

