Lukas Vejnik (30) unterrichtet derzeit an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt © Daniela Grössing

Warum? Diese Frage drängt sich auf, wenn man den Projekttitel „Nachkriegsmoderne im Alpen-Adria-Raum“ liest. Worin liegt die Faszination? Denkt man bei der Architektur zwischen 1945 und 1979 doch eher an Betonbunker und schmale Fenster. Der Bad Eisenkappler Lukas Vejnik möchte die schlichte Eleganz und verborgene Schönheit dieser Objekte erforschen. „Mit dem Ziel aufzuzeigen, wie man diese Gebäude sanieren und wohnlicher machen kann. Hier gibt es sehr spannende Ansätze. In Frankreich wurde bei einem Plattenbau bei jeder Wohnung ein Wintergarten hinzugefügt. Das Resultat: Mehr Licht und Wohnqualität. Man muss diese Gebäude nicht abreißen. Es sind Erben der Zeit“, sagt der 30-Jährige, der an der Technischen Universität Wien Architektur studierte.