Die Wirtschaft kommt an der Digitalisierung nicht mehr vorbei. Einige wenige Betriebe in Völkermarkt sind auf den Zug aufgesprungen und machen online mittlerweile gute Geschäfte. Fazit: Ignorieren wäre fatal.

Online-Shopping im Vormarsch: Immer mehr Menschen kaufen online ein © STOCK.ADOBE/RAWPIXEL.COM

Es ging um einen einfachen „Pultordner“. Jenes praktische Ding, das Dokumente übersichtlich ordnet. Nachdem auch die vierte Konsultation eines Geschäfts im Bezirk Völkermarkt ergebnislos blieb, musste das Handy als Einkaufsassistent her. Auf den Onlineplattformen gab es eine Hundertschaft an Pultordnern in allen Farben, Materialien und Preislagen. Ein paar Klicks und zwei Tage später landete er bereits zu Hause im Postfach.