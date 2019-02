Bleiburg Rinkenberger Feuerwehrler ziehen erfreuliche Bilanz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verdienstvolle Kameraden wurden in Rinkenberg geehrt © ff

Bei der 91. Jahreshauptversammlung der FF Rinkenberg ließ Kommandant Thomas Visotschnig das Jahr Revue passieren. 2018 rückten die 63 Kameraden 20 Mal aus und leisteten dabei 373 Arbeitsstunden. Insgesamt standen sie 4930 ehrenamtliche Stunden im Einsatz. Im August erhielt die Wehr das neue Tanklöschfahrzeug TLFAF 3000, dieses soll beim Sommerfest am 7. Juli diesen Jahres gesegnet werden. Geehrt wurden Alexander Müller, Herbert Trinkaus und Reinhold Paulitsch für 25 Jahre, Leopold Prutej für 40 sowie Josef Müller und Max Prutej für 50 Jahre.

Im Zuge der Jahreshauptversammlung wurden die Kameraden Hannes Enzi und Gabriel Kerbitz zu Hauptfeuerwehrmännern befördert. Zum Löschmeister befördert wurde Anton Miklavitsch. Die Wettkampfgruppe unter Kommandant Johann Enzi erreichte 2018 bei den Landesmeisterschaften in Villach den 4. Platz. Beim Cupbewerb belegt die Mannschaft in der Gesamtwertung den zweiten Platz. Beim Abschnittsbewerb in St. Stefan holte sich die 1. Gruppe mit einer fehlerfreien Treffzeit von 48,94 Sekunden den Turniersieg.

Ehrengäste waren Bürgermeister und Feuerwehrmitglied Stefan Visotschnig, Gemeinderat Johann Tomitz sowie Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Blažej, Abschnittsfeuerwehrkommandant Patrick Skubel und Gemeindefeuerwehrkommandant-Stellvertreter Michael Müller.