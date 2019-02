Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Strauß zu dem doch eher mageren Ergebnis: „Ich bin nicht zufrieden, aber auch nicht enttäuscht. 2016 hatte ich ein Wahlergebnis von 78 Prozent“, relativiert er. Bei seiner Wahl nach dem Rückzug des damaligen Landtagsabgeordneten Manfred Volautschnig wurde Strauß mit 98,6 Prozent (142 der 144 abgegebenen Stimmen) zum neuen Bezirksparteichef gewählt, 2012 mit 95 Prozent.

Strauß sieht den Grund für sein mäßiges Abschneiden am Montag auch in „Umbaumaßnahmen der Partei, etwa in Völkermarkt“, sowie „das zum Teil altersbedingte Ausscheiden von elf Vorstandsmitgliedern“. Er sei der einzige Kandidat auf dem Wahlvorschlag gewesen. Es habe sich aber mit dem Gewerkschafter Robert Dreier ein zweiter Kandidat direkt auf dem Bezirksparteitag eingebracht, jedoch nicht die erforderliche Mehrheit für die Zulassung zur Kandidatur bekommen. „Das hat wohl auch Stimmen gekostet“, so Strauß.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.