Kleine Zeitung +

Bad Eisenkappel Feuerwehr startet Aktion für Ankauf von Notstromaggregaten

Freiwillige Feuerwehr Bad Eisenkappel will Bevölkerung mit gemeinsamer Anschaffung von Stromaggregaten unterstützen. Am 7. März gibt es im Gasthaus Podobnik in Vellach eine Infoveranstaltung für Interessenten.