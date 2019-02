Facebook

Von links: Jakob Strauß, Valentin Blaschitz, Markus Lakounigg, und SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher © KK/Erich Varh

Bei der Jahreshauptversammlung der SPÖ-Stadtpartei Völkermarkt im Seniorenheim Völkermarkt wurde Markus Lakounigg mit 97,83 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt. Diese Funktion hatte Völkermarkts Bürgermeister Valentin Blaschitz 35 Jahre lang inne. Nun übergibt er diese Aufgabe an seinen Nachfolger. Lakounigg wird 2020 auch vorzeitig Blaschitz als Bürgermeister von Völkermarkt beerben. Der reguläre Termin für die nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen ist im Frühjahr 2021.

Lakounigg freut sich, diese Funktion übernehmen zu können: "Ich bedanke mich für das Vertrauen und ich bedanke mich für die jahrzehntelange Arbeit von Valentin Blaschitz für die SPÖ in der Stadt Völkermarkt." Gratuliert haben im Zuge der Jahreshauptversammlung auch der 2. Landtagspräsident Jakob Strauß, SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher, der Vorsitzende der SPÖ-Bauern Kärnten Franz Matschek und die SPÖ-Bezirksgeschäftsführerin von Völkermarkt Kerstin Dohr.

Strauß als Bezirksvorsitzender wiedergewählt

Bei der SPÖ-Bezirkskonferenz am Montag in Völkermarkt in der Neuen Burg wurde der amtierende 2. Landtagspräsident Jakob Strauß von 82 Prozent der Delegierten in seiner Funktion als Bezirksparteivorsitzender der SPÖ wiedergewählt. Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesgeschäftsführer Sucher gratulierten Strauß zu dessen Wiederwahl. Strauß bedankte sich bei den Delegierten für das entgegengebrachte Vertrauen und dankte auch dem Team und den Funktionärinnen der SPÖ Völkermarkt für ihr Engagement und ihre wertvolle Arbeit.

Gemeinsam sei es nach schwierigen Jahren gelungen, "Kärnten vom Pannenstreifen wieder auf die Fahrbahn zu bringen und nun auf der Überholspur Fahrt aufzunehmen". Kaiser verwies auf "die wesentlichsten Kerndaten", die den erfolgreichen „Kärntner Weg“ bestätigen. Mit plus 3,9 Prozent habe Kärnten im Jahr 2017 auf das stärkste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer verweisen können. Bei sinkender Arbeitslosigkeit verzeichne man ein Rekordhoch bei den Beschäftigten und im Wirtschaftsbereich mache Kärnten mit mehr als erfreulichen Betriebsansiedlungen und Investitionen von Infineon und anderen Unternehmen, der Anhebung von Kärntens Rating auf Aa3 oder dem Platz unter den Top 15 im Technologiebereich unter Europas Regionen positiv auf sich aufmerksam. Diesen erfolgreichen „Kärntner Weg“, den die von der SPÖ geführte Kärnten-Koalition eingeschlagen habe, werde konsequent weiter gegangen, so Kaiser.