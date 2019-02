Facebook

"Wenn man bedenkt, dass Slowenien im Vorjahr zur Green Destination Europas erkoren wurde, ist diese Auszeichnung für uns natürlich besonders ehrenvoll“, freut sich Gerald Hartmann, Geschäftsführer des Geoparks Karawanken/Karavanke. Die kulturelle Gesellschaft „Kultura-Natura“, die im slowenischen Kropa beheimatet ist und sich als nicht staatliche Bürgerbewegung zum Schutz, der Erhaltung und der Förderung des Kultur- und Naturerbes versteht, hat den grenzüberschreitenden Geopark Karawanken für seine herausragende Arbeit im Bereich der Bewahrung naturräumlichen und kulturellen Erbes ausgezeichnet.

Für Hartmann ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass die Bemühungen der vergangenen Jahre Früchte getragen haben. Auf den Lorbeeren ausruhen kann und will man sich aber dennoch nicht. Im Gegenteil! „Wir sind dabei, unser Naturerlebnisangebot weiter zu professionalisieren“, sagt Hartmann. Dafür hat man bereits konkrete Ziele, schließlich will man sich dem „europäischen Trend“, so Hartmann, anschließen. Und der zielt eindeutig in Richtung geführte Wanderungen.

Die nächsten Termine Luschaalm. Leichte Wanderung am 1., 15. und 29. März. Treffpunkt beim Parkplatz des

Vivea-Gesundheitshotels in Bad Eisenkappel um 13.30 Uhr. Anmeldung bis zwei Tage vor der Tour: 0664/732 04 451.

Topitza. Leichte bis mittelschwere Wanderung am

6. und 22. März. Treffpunkt und Anmeldung wie oben.

Info. Noch mehr Angebote findet man unter www.geopark-karawanken.at.

