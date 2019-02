Facebook

Franz Hrastnig gibt „seinen“ MGV Scholle in jüngere Hände © Verein

153 Mal trafen sich die 56 aktiven Sänger des MGV Scholle Haimburg/St. Peter am Wallersberg im Vorjahr. Zu den größten Konzerten zählten der Auftritt bei der „Langen Nacht der Chöre“ in Klagenfurt, das Adventkonzert an der Theresianischen Militärakademie und die musikalische Umrahmung der 150-Jahr-Feier der FF Völkermarkt. Ein Erfolg war auch der eigens veranstaltete Sololiederabend in Griffen und in St. Kanzian.