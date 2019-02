Facebook

Der Alkolenker krachte gegen diese Straßenlaterne, von der nun ein Teil fehlt. © KLZ/KATZ-LOGAR

Ein Alkolenker bekam eine aufs Dach. Genau genommen: Auf das Autodach. Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt lenkte am Sonntag um 1.40 Uhr seinen PKW auf der Seeberg Straße von Kühnsdorf in Richtung St. Kanzian. In einem Kreisverkehr in Kühnsdorf stieß er bei der Ausfahrt frontal gegen eine Straßenlaterne. Dabei fiel die Beleuchtung der Straßenlaterne herab und stürzte auf das Fahrzeugdach.