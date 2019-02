Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das „Kärntner Löwen-Quintett“ ist eine der bekanntesten Kleingruppen © KK/Veranstalter

Vor zwei Jahren feierte Vladimir Smrtnik, Vizebürgermeister von St. Michael ob Bleiburg/Šmihel nad Pliberkom, seinen 50. Geburtstag. Den „Runden“ nahm er zum Anlass, sich in den Dienst einer guten Sache zu stellen und andere ebenfalls dazu zu motivieren. „Ich wollte mich einfach nicht beschenken lassen, sondern dieses Fest einmal ganz anders gestalten“, erzählt er.

Smrtnik, der aus einer bekannt sangesfreudigen Familie stammt, lud seine Geburtstagsgäste zu einem Benefizkonzert ein. „Ich habe sie gebeten, keine Geschenke mitzubringen, sondern etwas zu spenden. Wir leben ja in einer begnadeten Region, in der es vielen gut geht. Aber ich kenne auch die zweite Seite der Medaille. Es gibt auch bei uns im Petzenland Menschen, denen es beispielsweise aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalles nicht so gut geht. Genau diese Menschen sollen nicht vergessen werden“, sagt Smrtnik. 3000 Euro kamen beim ersten Abend im Jahr 2017 zusammen. In einer Kooperation mit der Kleine-Zeitung-Aktion „Kärntner in Not“ wurde das Geld an Notleidende im Petzenland ausbezahlt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.