Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Pflegeheime im Bezirk Völkermarkt sind bis zum letzten Bett ausgelastet – hier das Senioren- und Gesundheitszentrum Völkermarkt © KLZ/Budai

Sucht man auf der Pflegeplatzbörse des Landes Kärnten im Internet nach einem Heimplatz für einen zu pflegenden Angehörigen, sieht es im Moment nicht rosig aus. In Unterkärnten gibt es zurzeit keinen freien Platz, einige wenige sind etwa in Klagenfurt-Land, Velden, Treffen, Villach oder Hermagor verfügbar, in Summe jedoch keine 20. Obwohl sich nach Auskunft beim Büro von Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner die freien Plätze im Schnitt auf knapp über 100 belaufen würden.

„In den 76 Pflegeheimen in Kärnten gibt es 5600 Plätze. Der Anstieg seit der Abschaffung des Pflegeregresses mit 1. Jänner 2018 beträgt rund 130 Personen. Zuvor hatten wir im Schnitt 250 freie Plätze“, teilt Claudia Grabner, Pressesprecherin aus dem Büro der Sozialreferentin, mit. In ganz dringenden Fällen werde seitens der Abteilung in der Landesregierung und seitens der Gesundheits-, Pflege- und Sozialservicestellen in den Bezirken alles getan, um die Wartezeit mit anderen Lösungen abzufedern. „Jemand, der wirklich dringend einen Pflegeheimplatz benötigt, erhält diesen auch“, erläutert Grabner.

Fakt ist, dass momentan in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg in den Pflegeheimen keine freien stationären Betten verfügbar sind. So hat etwa das Caritas-Altenwohnheim „Gregorhof“ in Bad Eisenkappel sieben Akut-Bewerbungen auf der Warteliste stehen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.