Die Firma Kuess in Griffen feiert den 40. Geburtstag. Karl Kuess hat das Unternehmen im Februar 1979 gegründet. Inzwischen hilft bereits die nächste Generation tatkräftig mit. Jetzt gab es eine Ehrung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Martin Kuess, Rudi Bredschneider, Josefine Kuess, Karl Kuess, Jürgen Mandl und Josef Kanz © KK/Privat

Dieser Tage kann Baumeister Karl Kuess aus Griffen stolz auf seinen 40-jährigen Betrieb blicken. Im Februar 1979 gründete er als damals jüngster Baumeister seine eigene Baufirma. In diesen vier Jahrzehnten gab es Höhen und Tiefen, letztendlich etablierte sich der Familienbetrieb mit 13 Mitarbeitern in den Nischen Wasserbau und Umwelttechnik, aber auch im Bau von Naturbadeteichen sowie im Ein- und Zweifamilienhausbau. Seit einigen Jahren arbeitet Sohn Martin aktiv mit und steht seinem Vater als Co-Geschäftsführer zur Seite. Das Firmenjubiläum nahm der Präsident der Wirtschaftskammer, Jürgen Mandl, in Begleitung von Bezirksobmann Rudolf Bredschneider zum Anlass, der Familie eine Anerkennungsurkunde zu überreichen.