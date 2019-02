Facebook

Mit ihren Führungen zeigen die „Stadtguides“ Raimund Grilc und Christine Meklin-Sumnitsch © Rosina Katz-Logar

Heute findet zum 30. Mal der „Welttag der Fremdenführer“ statt. Ideengeber ist der Weltverband der Fremdenführervereine (World Federation Tourist Guide Associations) mit Sitz in Wien, wo 970 staatlich geprüfte Fremdenführer 400 Themenführungen in 40 Sprachen anbieten.

In der Kulturstadt Bleiburg/Pliberk werden seit der Europaausstellung 2009 Stadtführungen angeboten. Die Idee dazu hatte Raimund Grilc, Vorsitzender des Kuratoriums der Werner Berg Stiftung, Altbürgermeister und pensionierter Professor für Geschichte und Italienisch. „Die kleine, zweisprachige Stadt Bleiburg ist ein Mosaik aus vielen Geschichten“, sagt er. Durch die Europafeste sei die Umkehr von der „Grenzstadt“ Bleiburg zur „Kulturstadt“ Bleiburg eingeleitet worden. „Ich zeige den Gästen mit Stolz die Sehenswürdigkeiten der Stadt mit dem Werner Berg Museum im Mittelpunkt“, sagt Grilc, der ehrenamtlich je nach Bedarf in deutscher, slowenischer oder italienischer Sprache durch die Stadt führt.

Sein Ziel ist es, den vielen Gästen aus Österreich, Slowenien, Kroatien und Italien die Kultur und Geschichte Bleiburgs spannend und unterhaltsam zu präsentieren. „Die Leute sind neugierig, aufmerksam und stellen viele Fragen“, sagt Grilc. Hauptthemen dabei sind das Leben in der Altstadt, die Zweisprachigkeit, die Kirche mit den Hemma-Fenstern, das Leben an der Grenze, das Kroatendenkmal am Loibacher Feld, das Schloss und natürlich der Wiesenmarkt.