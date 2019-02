Facebook

Hofübergabe bei den „Narrischen Trixnertålern“: Erich I. und Sohn Johannes Pfeifenberger als neuer Kanzler © Varh

Nicht nur die Bundesregierung hat einen jungen Kanzler, auch die „1. Faschingsgilde der Großgemeinde Völkermarkt“ hat nun mit dem 24-jährigen Johannes Pfeifenberger einen jungen Kanzler bekommen. Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters Erich Pfeifenberger. Dieser ist einer der Gründungsväter der „Narrischen Trixnertåler“.

Seit nunmehr 25 Jahren finden im Gasthaus Rabl bei Mittertrixen die Faschingssitzungen statt. Thomas Rabl, der Sohn der Wirtshausfamilie, steht ebenfalls auf der Bühne. Die zahlreichen jungen Akteure sind eigentlich großteils Studenten in Wien, aber das hält sie nicht davon ab, trotzdem für den Fasching ausreichend zu proben.

Auf der Bühne Akteure. Andreas Brenner,

Anna Dobrounig, Sandra Gaber, Lea Hansche, Franz Jamnig, Mathias Jamnig, Christian Jamnig, Sebastian Jamnig, Lara Jamnig, Josef Kassl, Nathalie Klemen, Bernhard Korak, Barbara Kuster, Kathrin Kuster, Lisa Kuster, Markus Kuster, Stefanie Kuster, Patrick Lamprecht, Fabio Lippnig, Laura Modre, Otto Muhr, Martin Napetschnig, Gregor Pfeifenberger, Erich Pfeifenberger, Johannes Pfeifenberger, Stefanie Rabl, Thomas Rabl, Erich Rutter, Michaela Slamanig, Stefan Slamanig, Christian Sneditz, Florian Sneditz, Andreas Stumpf, Gertrud Trampitsch, Luca Trost, Francesca Trost und Carlo Trost.

Aufführungen. 23., 24. Februar sowie 1. und 2. März, Gasthaus Rabl, 19.30 Uhr, Karten, Kinderfaschingssitzung 3. März, 14 Uhr,

GH Rabl, freiwillige Spende.

„Mit dem Schreiben der Nummern für das Faschingsprogramm und den Proben beginnen wir bereits in Wien“, erzählt der frischgebackene Kanzler. Dass die Faschingssitzungen in den Semesterferien stattfinden, kommt den Studenten natürlich zugute. „Ob eine Sitzung stattfindet, entscheiden wir im Oktober. Aber es sind alle immer motivier, weiterzumachen“, erklärt Johannes Pfeifenberger den ungebrochenen Willen, das Trixner Tal kurzzeitig zur Faschingshochburg zu machen.Einen Wermutstropfen für dieses Jahr gebe es allerdings, bedauern die „Narrischen Trixnertåler“: Alle vier anberaumten Sitzungen sind bereits restlos ausverkauft. Der Kartenvorverkauf begann – wie auch beim Bleiburger Faschingskabarett der KIB – bereits in der Weihnachtszeit.Am 3. März laden die „Narrischen Trixnertåler“ – wie auch die Bleiburger Faschingskabarettisten – zu einer eigenen Kinderfaschingssitzung ein. Auch der neue Kanzler begann vor zehn Jahren dort seine Karriere. Die insgesamt über 20 jungen Akteure freuen sich am Sonntag in einer Woche ab 14 Uhr auf die zahlreichen Besucher.