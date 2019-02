Facebook

Die Rettung brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus © (c) FUCHS JUERGEN

Am Donnerstag früh gegen 7.48 Uhr war eine 46-jährige Frau aus Kühnsdorf mit ihrem Wagen im Ortsgebiet von Völkermarkt auf der Packer Straße (B 70) in westlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle beabsichtigte sie links zum dortigen Parkplatz abzubiegen. Auf Grund von Gegenverkehr musste sie kurz warten. Ein nachfolgender Pkw-Lenker bemerkte zu spät den angehaltenen Wagen und konnte trotz einer Vollbremsung einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Durch den Anprall erlitt die Lenkerin Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Der Autofahrer, ein 22-jähriger Mann aus Mittertrixen, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.