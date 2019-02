Facebook

Die Mitglieder der FF Peratschitzen mit Bürgermeister Thomas Krainz © FF Peratschitzen

Die Freiwillige Feuerwehr Peratschitzen hielt jetzt die Jahreshauptversammlung im Gasthaus Fichtenhof in St. Kanzian am Klopeiner See ab. Hauptaugenmerkt war an diesem Abend die Angelobung von gleich acht Probefeuerwehrmänner in den aktiven Dienst und der Rüsthausbau, wo bereits die ersten Wege geebnet wurden.