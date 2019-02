Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Fuchs

Montagnachmittag betrat ein 11-jähriger Schüler aus dem Bezirk Völkermarkt im Ortsgebiet von Kühnsdorf unmittelbar vor einem Kleinbus die Fahrbahn. Der Bus fuhr den Buben an. Der Schüler wurde bei dem Unfall am linken Fuß verletzt und musste in weiterer Folge von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.