Montagfrüh heulten in der Gemeinde Gallizien die Sirenen. In einem Wohnblock wurde Rauch wahrgenommen, acht Feuerwehren standen im Einsatz.

Am Montag kurz nach 7.30 Uhr heulten rund um die Gemeinde Gallizien die Sirenen. In einem Wohnblock, in dem sich noch mehrere Personen befanden, wurde starke Rauchentwicklung wahrgenommen. Durch die angeforderten Feuerwehren konnten die Ursache schnell festgestellt werden: In einer Wohnung im Erdgeschoß waren Speisen angebrannt.