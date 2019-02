Facebook

Viele Hürden gibt es beim Gemeindeamt Gallizien zu entfernen © Weichselbraun

Mit 2006 sollten alle öffentlichen Gebäude im Bezirk Völkermarkt barrierefrei sein. Um baulichen Maßnahmen nachzukommen, gab es beim Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz eine zehnjährige Übergangsfrist. Doch auch im Jahr 2019 gibt es vereinzelt noch Barrieren. Für kleine Gemeinden ist der Umbau, der vor Jahrzehnten gebauten Gemeindeämter, schwer zu finanzieren. So auch in Gallizien. Das dortige Gemeindeamt wurde zuletzt in den 1960er-Jahren saniert. Es ist nicht nur keine Barrierefreiheit gegeben, es muss auch dringend saniert werden. „Die Fenster sind komplett desolat. Wir haben keinen Lift, die Toiletten sind nicht für Herren und Damen getrennt“, zählt Bürgermeister Hannes Mak (ÖVP) auf.

