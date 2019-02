Facebook

Zum Schloss Mittertrixen gehört auch ein großer Innenhof mit Arkadengängen © Makler

Die Preise bewegen sich zwischen 650.000 und 2,1 Millionen Euro – diese Immobilien im Bezirk Völkermarkt suchen neue Besitzer.

Ein Schloss mit jahrhundertelanger Geschichte ist derzeit in Völkermarkt auf dem Immobilienmarkt: das Schloss Mittertrixen. Der Vierkanthof hat eine Nutzfläche von 2400 Quadratmetern und steht auf einem Grundstück von 17.000 Quadratmetern. Der Verkaufspreis beträgt 690.000 Euro. „Wenn man mich fragt, würde es sich ideal für kulturelle Veranstaltungen eignen, dazu müsste man aber auch etwas Geld in die Hand nehmen“, sagt Immobilienmakler Franz Sablatnig. „Aber was war vor 20 Jahren in Gmünd oder Bleiburg und inzwischen sind es kulturelle Hochburgen.“

