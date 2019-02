Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen am Weinberg blickte man auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Zahlreiche Mitglieder erhielten Auszeichnungen. Es gab auch Beförderungen.

Die Feuerwehr St. Georgen mit Ehrengästen © FF St. Georgen

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen am Weinberg konnte Kommandant Michael Dreier auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. 5300 Stunden standen die 29 aktiven Kameraden im ehrenamtlichen Einsatz. Der Großteil der Stunden wurde für den Bau der Mehrzweckhalle in Kremschitz aufgewendet, die in diesem Jahr fertiggestellt werden soll. Fünf technische Einsätze hatte die Feuerwehr zu verzeichnen. Im Zuge der Versammlung wurden viele Mitglieder für ihr langjähriges Engagement geehrt. Befördert wurden Kerstin Dreier zum Hauptfeuerwehrmann, Martin Dreier zum Oberlöschmeister, Christian Gleinzer zum Oberfeuerwehrmann und Harald Mulle zum Brandmeister.