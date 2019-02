Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kommandant Reinhold Slamanig bei der Angelobung von René Sicher und Bastian Lippnig mit Bürgermeister Valentin Blaschitz und Franz Grilz © KK/FF St. Margarethen

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr St. Margarethen ob Töllberberg eilten 2018 zu 41 Einsätzen. Elf Mal musste ein Feuer gelöscht werden, 30 Mal war die technische Expertise der Mitglieder gefragt. Bei der Jahreshauptversammlung freute sich Kommandant Reinhold Slamanig, neue Mitglieder in die Wehr aufzunehmen: Zu den 58 Mitgliedern, 44 davon sind aktiv, zählen nun auch die Neumitglieder Florian Laschkolnig, Simon Pletschko und Cornelia Sicher. Bastian Lippnig und René Sicher wurden nach ihrem Probejahr angelobt. Zahlreiche Kameraden wurden bei der Versammlung für ihr jahrelanges Engagement geehrt oder befördert.

Stolz ist man auch, dass mit Eigenmitteln ein neues Mannschaftstransportfahrzeug angeschafft werden konnte und das von Jakob Wedenig senior und junior tatkräftig umgebaut wurde. „So können wir viele Gerätschaften für den Einsatz leicht zugänglich und praktisch unterbringen“, lobte Slamanig. Im Vorjahr wurde zudem der Abschnittsbewerb in Altendorf gewonnen und bei den Landesmeisterschaften in Villach holten sich die Mitglieder einen bronzenen Helm in der Kategorie Silber A.