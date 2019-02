Facebook

Die junge Sportlerin ist sehr ehrgeizig © Katz

Anfang Januar schaffte es die aus Dürrenmoos stammende Kugelstoßerin, Hannah Ladinig, bei den Kärntner Hallenmeisterschaften in Schielleiten eine drei Kilogramm schwere Kugel 12,10 Meter weit zu werfen. Sie stellte damit einen neuen Hallenrekord auf. „Ich war selbst überrascht und habe das erst einen Tag später erfahren“, freut sich Ladinig. Der 14-Jährigen ist der Sport in die Wiege gelegt worden. „Meine Großmutter war auch Leichtathletin und gewann in Deutschland viele Meisterschaften“, ist Ladinig stolz. Aber auch sie hat schon einige Erfolge verbuchen können: Drei Mal hintereinander gewann sie die Kärntner Meisterschaften in ihrer Altersklasse. Auch bei den Freiluftmeisterschaften 2018 warf sie sich auf den ersten Platz.

Die sportliche Laufbahn begann für Ladinig mit sechs Jahren. Jede Woche nahm sie an Leichtathletiktrainings teil. Mit zwölf Jahren entschied sie sich auf Rat ihres Trainers beim VST, Wolfgang Hribernig, mit dem Kugelstoßen anzufangen. „Meine Stärke war immer schon das Werfen“, sagt sie. Mittlerweile trainiert die Kugelstoßerin zweimal wöchentlich in Völkermarkt, fährt aber für Trainingseinheiten auch oft nach Mürzzuschlag zu ihrem zweiten Trainer Johann Pink. „In Völkermarkt gibt es keine Wurfanlage und keinen speziellen Wurftrainer, deswegen haben wir gute Kontakte nach Mürzzuschlag und dem dortigen Trainer“, sagt Vater Martin Ladinig, der mit seiner Frau Daniela wohl zu den größten Fans ihrer ehrgeizigen Tochter zählt. Sie unterstützen die Leidenschaft ihrer Tochter mit vollem Einsatz. Auch Bruder Jakob (10) ist mit dem Leichtathletikfieber angesteckt, er trainiert regelmäßig im Leichtathletikteam.

Das Ziel für 2019 ist es, bei den österreichischen Hallenmeisterschaften in der Klasse U18 unter die besten Vier zu kommen. „Mein Traum ist es, es bis zu den Olympischen Spielen zu schaffen“, sagt Ladinig, die die erste Klasse der Höheren Lehranstalt für Wirtschaft und Mode (WiMo) in Klagenfurt besucht. „Die Schule mit dem Sport zu koordinieren, ist nicht immer einfach“, sagt sie. Zeit für andere Aktivitäten bleibt kaum.