Rosenberger-Raststätte in Völkermarkt bleibt geöffnet © APA/BARBARA GINDL

Von den 16 Rosenberger-Autobahnraststätten wurden seit Insolvenzeröffnung nur die Standorte in Ampass, Tirol, und Haag in Niederösterreich geschlossen. Die Kärntner Standorte an der Südautobahn bei Völkermarkt und der Tauernautobahn in Eisentratten seien nicht gefährdet, informierte der Gläubigerschutzverband Creditreform.

Bis zur ersten Gerichtstagsatzung am 12. Februar haben 683 Gläubiger, davon 420 Dienstnehmer, Forderungen von 23,7 Millionen Euro angemeldet. Davon wurden bisher 3,93 Millionen anerkannt, der Rest wird geprüft. Für die Anteile an der Rosenberger Restaurant GmbH gibt es bereits mehrere Interessenten. Über die Zukunft des Unternehmens entscheiden die Gläubiger am 12. März.