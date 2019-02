Facebook

Thomas Rohrmeister ist am 12. Februar verstorben © KK/Privat, fotolia/evetronic

Die Kärntner Kulturlandschaft trauert um Thomas Rohrmeister. Der Ehrenobmann des Kärntner Bildungswerkes Völkermarkt ist am Dienstag, dem 12. Februar, im 84. Lebensjahr verstorben. Rohrmeister hat das kulturelle Leben im Bezirk und weit darüber hinaus mitgeprägt.

Er war Gründungsmitglied und Chorleiter der Singgemeinschaft Kirchenchor Eberndorf, des "MGV Scholle" und des "MGV Stein im Jauntal". Zudem bekleidete Rohrmeister das Amt des Obmannes des Sängergaues Unterland.

Enkelkinder ganzer Stolz

Viele Jahre war der Absolvent des Gymnasiums Tanzenberg auch ÖVP-Gemeinderat in Eberndorf. Große Freude hatte er mit seinem Kärntner Bildungswerk in Völkermarkt, dem er 19 Jahre als Obmannvorstand. Rohrmeisters privater ganzer Stolz waren seine Enkelkinder.

Die Trauerfeierlichkeiten beginnen am Sonntag, 17. Februar, um 13 Uhr in der Aufbahrungshalle Eberndorf - mit anschließender Messe in der Kirche Maria am Berg. Das gemeinsame Gebet findet am Samstag, 16. Februar, um 18 Uhr in der Aufbahrungshalle Eberndorf statt.