Als Motiv hielten teils Sträuße her, die er seiner Frau zum Valentinstag schenkte. Die Bilder sind im Café Evi zu sehen.

Ein blumiges Stillleben von Valentin © Privat

Passend zum heutigen Valentinstag, an diesem Tag beschenkt man seine Liebenden mit Blumen oder Schokolade, eröffnet Walter Valentin (59) eine Blumenausstellung. Der Künstler aus Gonowetz hat dabei als Motiv teilweise Blumensträuße gewählt, die er selbst seiner Frau geschenkt hat. Aber auch Bilder einer Fotografin aus Weißrussland dienten als Vorlage. Als Technik wählte er „Digital Art“, was bedeutet, dass Valentin die Bilder rein am Computer gemalt hat und später auf eine Leinwand gedruckt wurden. Hauptberuflich leitet Valentin die Computerfirma „CAS“.

Die Schau ist bis Ende April im Café Evi am Kirchplatz in Eberndorf zu besichtigen, und zwar von Donnerstag bis Dienstag zwischen 7 und 19 Uhr. „Das Ambiente passt sehr gut zu meinen Stillleben“, freut sich Valentin auf seine bisher 14. Ausstellung. Die Malerei sei für ihn ein entspannender Ausgleich. Auch ohne seinen Computer ist Valentin mit Ölfarben künstlerisch tätig. Foto © Privat