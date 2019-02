St. Michael Dieser Verein rockt seit zehn Jahren den Pfarrsaal

Am Samstag findet zum zehnten Mal das „Dvorana Rocks“ statt. Mit dabei: Scheibsta & die Buben.

Scheibsta & die Buben kommen nach St. Michael © KK/Valentin Weinhaeupl

Bilderbuch, Steaming Satellites, Lola Marsh – sie alle standen bereits im Pfarrsaal in St. Michael ob Bleiburg auf der Bühne. Warum? Weil die Jugend des slowenischen Kulturvereines KPD Smihel/St. Michael seit mittlerweile zehn Jahren das „Dvorana Rocks“ auf die Beine stellen. Das kleine aber sehr feine Musikfestival hat im Independent- und Alternativbereich ihre Nische gefunden. Dabei vergessen die Veranstalter aber nicht heimische Bands. „Jedes Jahr steht mindestens eine lokale Band auf dem Programm. Auch die Region ist reich an jungen, motivierten und musikalisch hochwertigen Bands“, sagt Daniel Kaiser, ein Gründungsmitglied. „Wir haben das Festival gegründet, weil wir auch bei uns im Ort ein Konzert haben wollten. Wir organisieren das Festival, solange es uns Spaß macht“, fährt Kaiser fort.

Von Jazz bis Wiener Lied

Auch an diesem Samstag sind wieder hochkarätige Musiker auf der Bühne, darunter „Scheibsta & die Buben“, „Buntspecht“, „FLUUR“, und „Kočnik/Quendler feat. Bammi“. „Musikalisch erwartet die Besucher eine Mischung aus Jazz, Hip Hop, Gypsy Swing, Wiener Lied und Folk“, sagt Kaiser. Es gibt ein Shuttle-Bus aus dem Rosental über Klagenfurt. Tickets für 13 Euro in der Posojilnica Bank Bleiburg, online unter www.ntry.at/dvoranarocks2019 sowie an der Abendkasse für 16 Euro.

