Dieses Jahr erhielt Isabella Rodler den Award für das floristische Gesamtkonzept © KK/Andreas Schuller

Seit 16 Jahren führt Isabella Rodler in Völkermarkt die Firma „Isabella Floristik“ am Rot Kreuz-Platz 1, nun wurde sie zum dritten Mal mit dem „Austrian Wedding Award“ ausgezeichnet. 2016 gewann sie in der Kategorie „Tischschmuck“, 2017 und auch in diesem Jahr erhielt sie die Auszeichnung für das beste Gesamtkonzept. Sie entschied sich für Pastelltöne, wie Rosa und Flieder und konnte damit bei der Jury punkten. „Die Blumenauswahl und der Schmuck waren passend zur Location im Almdorf ,Seinerzeit’ sehr natürlich gehalten“, sagt Rodler, die betont, dass Blumen „die schönsten Worte der Natur sind“.

