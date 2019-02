Facebook

Ab Jänner werden viele Arbeitskräfte beim Arbeitsmarktservice vorstellig © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Durchaus erfreulich entwickelten sich die Arbeitslosenzahlen im Bezirk Völkermarkt in den letzten drei Jahren. Seit 2016 geht die Anzahl der Arbeitslosen kontinuierlich zurück, seit Dezember 2017 gibt es keinen einzigen Monat, in dem das Arbeitsmarktservice Völkermarkt (AMS) keinen Rückgang verzeichnet. Betrug die Arbeitslosenquote im Bezirk Ende 2017 noch 14,4 Prozent, ging sie bis Jahresende 2018 bereits auf 12,9 Prozent zurück.

Auch im Monat Jänner, in dem Völkermarkt jedes Jahr an den Höchststand der Arbeitslosigkeit gelangt, gab es heuer mit minus 8,5 Prozent um 223 Beschäftigungslose weniger als im Vergleichzeitraum des Vorjahres. Johann Erwin Miklau, stellvertretender Leiter des AMS Völkermarkt: „Der Höchststand der Arbeitslosigkeit im Bezirk hat sich von Dezember auf Jänner verlegt. Viele nehmen noch ihren Urlaub und kommen dann erst in der dritten Jännerwoche zu uns.“

Schulungen

Aktuell sind 844 Frauen und 1547 Männer – in Summe 2391 Menschen – im Bezirk arbeitslos gemeldet. Mit Stichtag Ende Jänner 2019 sind mit 201 der bis 24-Jährigen um 18 Prozent weniger arbeitslos als noch vor einem Jahr. „Wir legen großes Augenmerk darauf, die Jugend mit gezielten Programmen und Schulungen zu qualifizieren. Künftig auch vermehrt über Arbeitsstiftungen“, sagt Miklau.

Bei den 50-Jährigen und älteren Arbeitnehmern konnte heuer im Jänner ein Rückgang um 5,1 Prozent erreicht werden. 48 Ältere haben eine Anstellung gefunden. Miklau: „Durch die gute Wirtschaftslage sind Unternehmen durchaus wieder bereit, ältere Arbeitnehmer einzustellen. Was ja auch Sinn macht, sind sie doch fachlich gut qualifiziert und bringen Erfahrung mit.“ Trotzdem stellt dieses Segment mit derzeit 897 Personen über ein Drittel der Arbeitslosen.

Langzeitarbeitslose

Die nächste starke Personengruppe sind mit rund 40 Prozent die 977 Langzeitarbeitslosen. 444 davon sind älter als 45 Jahre und über sechs Monate ohne Job. In den Sommermonaten mit der besten Beschäftigungslage liegt der Bezirk bei rund 1200 Arbeitslosen. „Wir versuchen aber ständig, diesen Sockel mit Höherqualifizierung in Bewegung zu halten“, erklärt Miklau.

118 Stellenangebote liegen zurzeit beim AMS Völkermarkt auf. Der Großteil entfällt auf die Branchen Metall- und Elektro, gefolgt von Technik und Handel. Miklau: „Im Moment sind etwa Metallfacharbeiter, Kfz-Spengler und -Lackierer sowie Tischler kaum vermittelbar.“

Es gibt auch Sanktionen, etwa bei Arbeitsunwilligkeit, Vereitelung von Stellenannahmen oder Nichteinhaltung von Kontrollmeldungen. In solchen Fällen werde der Arbeitslosenbezug bis zum nächsten Erscheinen gestrichen, im mehrfachen Wiederholungsfall vollständig.

Arbeitsmarktdaten Bezirk Völkermarkt Arbeitslosenquote. 12,9 Prozent Ende Dezember 2018, 14,4 Prozent Ende Dezember 2017 – ein Minus von 1,5 Prozent absolut.

Arbeitslose. Ende Dezember 2018: 2263 (890 Frauen/1373 Männer), Ende Jänner 2019: 2391 (844/1547). Ende Jänner 2018: 2614 (952/1662).

Bis 24 Jahre. Ende Jänner 2019: 201 (51 Frauen/150 Männer), das ist ein Minus von 17,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

50 Jahre und älter. 897 (320/577) – minus 5,1 Prozent.

Langzeitarbeitslose. 977, davon 444 ab 45 Jahren über 6 Monate und 533 unter 45 über 1 Jahr.

In Schulungen. 203 Personen.

